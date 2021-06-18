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    Тищенко переміг в сутичці з Кивою: нардеп Беленюк прокоментував бійку у Раді

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    Тищенко переміг в сутичці з Кивою: нардеп Беленюк прокоментував бійку у Раді
    Фото: telegraf

    Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції

    Народний депутат від «Слуги народу», борець греко-римського стилю, призер Олімпіади 2016 року Жан Беленюк проаналізував бійку у Верховній Раді, яка трапилася 17 червня. Про це депутат написав на сторінці у Facebook.

    Жан Беленюк відреагував на бійку між нардепами Миколою Тищенком та Іллею Кивою, яка сталася 17 червня на засіданні Верховної Ради. Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції Тищенку.

    «Сьогодні в Раді день греко-римської боротьби. У сутичці Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко, виконавши витіснення суперника за допомогою захоплення «рука знизу», що оцінюється в 1 бал. Мої вітання переможцю», – написав Беленюк.

    Нагадаємо, учора на пленарному засіданні сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи — За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати. Конфлікт відбувся після того, як нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що «епоха бідності закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію ОПЗЖ».

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    Теги: Верховна Рада депутат бійка Facebook Ілля Кива Жан Беленюк Микола Тищенко Микита Потураєв
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    Тищенко переміг в сутичці з Кивою: нардеп Беленюк прокоментував бійку у Раді