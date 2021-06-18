Тищенко переміг в сутичці з Кивою: нардеп Беленюк прокоментував бійку у Раді
Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції
Народний депутат від «Слуги народу», борець греко-римського стилю, призер Олімпіади 2016 року Жан Беленюк проаналізував бійку у Верховній Раді, яка трапилася 17 червня. Про це депутат написав на сторінці у Facebook.
Жан Беленюк відреагував на бійку між нардепами Миколою Тищенком та Іллею Кивою, яка сталася 17 червня на засіданні Верховної Ради. Борець віддав перемогу з рахунком 1:0 своєму колезі по фракції Тищенку.
«Сьогодні в Раді день греко-римської боротьби. У сутичці Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко, виконавши витіснення суперника за допомогою захоплення «рука знизу», що оцінюється в 1 бал. Мої вітання переможцю», – написав Беленюк.
Нагадаємо, учора на пленарному засіданні сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи — За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати. Конфлікт відбувся після того, як нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що «епоха бідності закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію ОПЗЖ».
Читайте також: