ЗСУ показали звільнену від рашистів школу на Херсонщині (фото)
Будівля навчального закладу розгромлена
Оперативне командування «Південь» показало розгромлену рашистами школу на Херсонщині.
Наразі село звільнене від загарбників, утім будівля навчального закладу розгромлена і дуже забруднена.
«Такий вигляд має невелика сільська школа одного з населених пунктів Херсонської області, яку залишили росіяни після окупації», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 червня ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині.
як повідомлялося, на Херсонському напрямку українські морські піхотинці за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» знищили черговий російський танк.