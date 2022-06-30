ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині

Бійці «вполювали» одного «Тигра»

Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого звільнили село Потьомкине на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.

«Провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також «вполювали» одного «Тигра». Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп», – йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.