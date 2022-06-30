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    Події в Україні

    ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині

    Захисники&nbsp;знищили загарбницькі БМП та танки - ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині
    Захисники знищили загарбницькі БМП та танки
    скрін з відео

    Бійці «вполювали» одного «Тигра»

    Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого звільнили село Потьомкине на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.

    «Провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також «вполювали» одного «Тигра». Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп», – йдеться в повідомленні.

    Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

    Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині