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  4. Звільнений захисник Маріуполя розповів про російський полон (відео)
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    Події в Україні

    Звільнений захисник Маріуполя розповів про російський полон (відео)

    Павло вже поруч із рідними - Звільнений захисник Маріуполя розповів про російський полон (відео)
    Павло вже поруч із рідними
    фото: скріншот із відео

    Тортури до тих, хто захищав «Азовсталь», росіяни не застосовували

    Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на «Азовсталі». Дехто зі звільнених уже встиг обійняти рідних. Державна прикордонна служба оприлюднила розповідь Павла Піковця, котрий повернувся додому.

    Звільнений із полону прикордонник розповів, що тортури до тих, хто захищав «Азовсталь», росіяни не застосовували. До них ставилися з повагою, як до воїнів.

    Нагадаємо, у ніч на 1 липня до Києва приїхали захисники Маріуполя, яких звільнили з російського полону під час обміну військовополонених 29 червня. 18 бійців прикордонної служби доправили до шпиталю.

    30 червня у Києві попрощалися з загиблими бійцями полку «Азов» Віталієм Красовським з позивним «Крос» і Даниїлом Рибальченком з позивним «Риба».

    29 червня Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі».

    Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

    Також пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна СІЗО полон Україна риба окупація час #stoprussia
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    Звільнений захисник Маріуполя розповів про російський полон (відео)