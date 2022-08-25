Зупинка ЗАЕС. Президент назвав фактори, що попередили радіаційну аварію

Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, запевнив президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, як персонал Запорізької АЕС і автоматика управління реакторами сьогодні запобігли радіаційній аварії. Про це Зеленський заявив у своєму традиційному зверненні.

Президент зазначив, що сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька АЕС: спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як в результаті російських обстрілів була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

«Відразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не включилися, якби після блекаута не спрацювали автоматика і наш персонал станції, ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії», – підкреслив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Росія поставила Україну і всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

«Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.