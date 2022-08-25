Британська розвідка назвала головну загрозу дій рашистів на ЗАЕС

На ЗАЕС можуть виникнути збої в роботі систем охолодження реакторів

Ворог розмістив бронетранспортери за 60 м від реактора номер п'ять

На початку березня російські загарбники штурмували та захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Окупанти розмістили техніку за 60 метрів від п’ятого реактора. Про це зазначає Міноборони Великої Британії.

«21 серпня 2022 року зображення показали, що Росія зберігає посилену військову присутність на місці з бронетранспортерами, розгорнутими в межах 60 метрів від реактора номер п’ять», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що рашисти, ймовірно, намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та козлами. Крім цього, Росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.

«Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаються збої в роботі систем охолодження, пошкодження резервного електропостачання та помилки працівників, які працюють під тиском», – додають у Британії.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін «вихідні» для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення.