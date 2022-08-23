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Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС: голова Євроради звернувся до РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС: голова Євроради звернувся до РФ
У Єврораді вважають, що Росія має забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції
фото з відкритих джерел

Москва має негайно створити демілітаризовану зону довкола Запорізької АЕС, адже дії рашистів  можуть призвести до ядерної катастрофи. Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту Кримської платформи.

«Ми хотіли б висловити наше велике занепокоєння через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. Росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції», – заявив Шарль Мішель.

Зазначимо, що ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін «вихідні» для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення.

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Теги: Запорізька АЕС ядерна зброя війна росія окупація

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