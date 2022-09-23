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Звільнені з полону британські добровольці розповіли про тортури рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнені з полону британські добровольці розповіли про тортури рашистів
Британці поскаржилися на погіршення стану здоров'я після полону
фото ілюстративне

За словами 59-річного Джона Хардінга, загарбники катували та били його під час під час допиту

Британські добровольці, які брали участь у війні Росії проти України, потрапили у полон і були звільнені, розповіли про тортури та знущання з боку бойовиків в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами 59-річного Джона Хардінга, загарбники катували та били його під час під час допиту.

Він додав, що під час свого полону в тимчасово окупованому Росією Донецьку він ділив тісну тюремну камеру розміром 4 на 2 метри з іншими ув’язненими, які були замкнені в кімнаті впродовж 23 годин на добу.

Ба більше, окупанти змусили Хардінга також записати відео, в якому він прощається зі своєю донькою, у той час як йому погрожували розстрілом за «порушення так званих місцевих законів».

Зазначається, що в результаті тортур у полоні здоров’я британця значно погіршилося, зокрема, він значно втратив у вазі. Чоловік також отримав неврологічне пошкодження хребта та рук.

За словами іншого добровольця Ейдена Асліна, він пережив травматичний досвід у полоні, зокрема, напади з ножем з боку місцевих тюремників.

Нагадаємо, Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 – бійці Азову.

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Теги: окупанти полон добровольці обмін полоненими чоловік звільнення відео

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