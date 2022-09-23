Омбудсмен розповів про стан звільнених з полону українських захисників

Керівництво та відомих бійців полку «Азов» тримали в одиночних камерах

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників.

Лубінець розповів, що багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям.

«Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни», – зауважив Лубінець.

Він додав, що керівництво та відомих бійців полку «Азов» тримали в одиночних камерах.

«Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в «одиночці». Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що «мені треба якийсь час – згадати, як це – спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам», – сказав омбудсмен.

Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги.

«Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло – поламати, зламати... Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували», – розповів Лубінець.

Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Тим часом, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.