Україна повернула з полону 215 військових і віддала Медведчука: подробиці

Главі держави доповіли, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 – бійці Азову.

В ефірі всеукраїнського телемарафону Єрмак доповів президенту Володимиру Зеленському, що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:

Денис Прокопенко;

Сергій Волинський;

Святослав Паламар;

Олег Хоменко;

Денис Шлега;

Євген Бова;

Катерина Поліщук;

Мар’яна Мамонова;

десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.

Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, командири з «Азовсталі» зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями.

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Зеленський заявив, що Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.

«Ми були готові обміняти його на хоча б одного захисника «Азовсталі», а вийшло ось скільки людей повернути», – заявив Зеленський в ефірі телемарафону.

Президент також заявив, що п'ять командирів «Азова» залишатимуться в Туреччині до кінця війни

«Такі були умови обміну. У Туреччині вони будуть під особистим протекторатом турецького президента та у комфортних умовах. Також вони зможуть проводити особисті зустрічі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.