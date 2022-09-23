Обмін полоненими: стало відомо, хто брав участь у переговорах від РФ

Одна із зустрічей, яка призвела до звільнення українських героїв та іноземних бійців, відбулась наприкінці серпня

У переговорному процесі щодо обміну військовополоненими між Україною та РФ, брали участь мільярдер Роман Абрамович від Росії та принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман. Про це з посиланням на трьох джерел, знайомих із цим питанням, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що одна з таких зустрічей, яка призвела до звільнення українських героїв та іноземних бійців, відбулась наприкінці серпня.

Співбесідники відмовились надавати додаткову інформацію, оскільки весь процес переговорів був закритий. Представник Абрамовича не відповів на запити щодо коментарів. Водночас прес-служба уряду Саудівської Аравії не одразу відповіла на запити щодо причетності до переговорів Абрамовича.

У виданні додали, що російських бізнесмен зустрічав звільнених британських військовополонених. Він дав їм айфони, щоб ті могли зв'язатися зі своїми близькими.

Нагадаємо, Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 – бійці Азову.