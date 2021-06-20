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    «На кухні, наодинці, за чаркою...» Зеленський опублікував поздоровлення батькові

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    Володимир Зеленський не цурається виносити свої теплі почуття до батьків на широку публіку - «На кухні, наодинці, за чаркою...» Зеленський опублікував поздоровлення батькові
    Володимир Зеленський не цурається виносити свої теплі почуття до батьків на широку публіку
    Фото: сторінка глави держави у Facebook

    З нагоди Дня батька президент виклав дитячі фото

    Щорічно в Україні та ще 40 країнах світу відзначається День батька – міжнародне свято, присвячене всім татам світу. Це свято не такий популярне, як День матері, але не менш важливе, адже люди мають нагоду привітати своїх батьків. Не забув привітати свого батька і президент Володимир Зеленський. Вітання він розмістив у Telegram.

    «Бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя. Це радість – мати доброго, уважного, турботливого батька, захисника і друга. Це мотивація постійно рухатися і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати», – написав президент.

    Глава держави подякував татові за виховання, знання, принципи, волю «ніколи не здаватися і завжди йти до кінця», а також за своєчасні поради та критику.

    «Дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей. Із Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму!» – написав Зеленський.9ced9643c5e86e640bbb2Президент також опублікував дві світлини де він з батьком у дитячому, а потіи – підлітковому віці.

    Нагадаємо, що Володимир Зеленський не цурається виносити свої теплі почуття до батьків на широку публіку. Зокрема під час візиту до рідного Кривого Рогу він заїхав до батьків, а потім на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото із матір’ю та батьком. «Кривбас! Тато! Мама! Люблю», – підписав світлину Володимир Зеленський.

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    Теги: Володимир Зеленський президент
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    «На кухні, наодинці, за чаркою...» Зеленський опублікував поздоровлення батькові