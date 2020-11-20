В Україну за 84 млн грн прибула перша партія апаратів ШВЛ

Коштом Covid-фонду купили 200 апаратів ШВЛ. 100 вже в Україні

Україна отримала перші 100 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). 89 апаратів перебувають на складі в Києві і незабаром будуть відправлені в регіональні лікарні. Ще 11 розвезуть по семи столичних лікарнях і в чотири лікарні Київської області, повідомила пресслужба ДП Медичні закупівлі України на своїй сторінці у Facebook.

Друга партія, а це ще 100 одиниць обладнання, прибуде найближчим часом.

«ДП Медичні закупівлі України законтрактувала 200 апаратів ШВЛ. Всі апарати – експертного класу, і успішно використовуються як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. Апарати відповідають всім необхідним технічним характеристикам /.../ Апарати виробництва шведської компанії», – йдеться в повідомленні.

Вартість закупівлі 200 апаратів становить 84 мільйони гривень, тобто один апарат ШВЛ коштував 420 тисяч гривень.

Апарати були закуплені за рахунок стабілізаційного фонду боротьби з поширенням Covid-19 Державного бюджету України.

У повідомленні вказується, що станом на 19 листопада 2020 року завантаженість апаратів ШВЛ в українських лікарнях не перевищувала 15% від наявного фонду апаратів (681 одиниця використовується із загальної кількості 4 703 одиниці).

Нагадаємо, що влада Київщини запевняє, що проблеми із забезпеченням киснем хворих на коронавірус немає.