Україна експортуватиме до Китаю антилоп



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Погоджено ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України до Китаю

Україна і Китайська Народна Республіка узгодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України в КНР.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«Компетентні органи України та Китайської Народної Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп (SAIGA TATARICA) з України до Китайської Народної Республіки», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що раніше між Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки було підписано меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.