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    Економіка та фінанси

    Україна експортуватиме до Китаю антилоп

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    Україна експортуватиме до Китаю антилоп

    Погоджено ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України до Китаю

    Україна і Китайська Народна Республіка узгодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп з України в КНР.

    Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

    «Компетентні органи України та Китайської Народної Республіки погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту антилоп (SAIGA TATARICA) з України до Китайської Народної Республіки», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що раніше між Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки було підписано меморандум щодо ветеринарного сертифіката для експорту антилоп з України в КНР.

    Меморандум Україна
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