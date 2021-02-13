Десятки співробітників Національного авіауніверситету звільнилися через зміну ректора

10 лютого Максим Луцький офіційно призначений ректором НАУ

Після призначення Максима Луцького ректором Національного авіаційного університету, частина викладацького складу відмовилася з ним працювати і звільнилася.

Фактично пішла з університету вся командна колишнього ректора, професора Володимира Ісаєнка. «Пішла вся його команда (команда Володимира Ісаєнка), це логічно. З них декілька деканів пішло. Осіб 15-20. Вони просто сказали: ми з вами працювати не будемо і все. Ви ж розумієте, це не так просто звільнити декана. Це все ж конкурсні посади», – розповів Максим Луцький в інтерв’ю «Главкому».

Посадовець зазначає, що коли попередній ректор Ісаєнко звільнив його, то він свого поновлення на роботі домагався через суд. «Коли Ісаєнко нас звільнив усіх, ми всі пішли в суд, виграли суд. Тоді ніхто не виконував це рішення. Особисто я п'ять разів виграв поновлення на роботі, і п'ять разів він його не виконав», – наголосив новий керівник університету.

Нагадаємо, 10 лютого міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ про призначення нового керівника Національного авіаційного університету. Ректором (НАУ) призначено Максима Луцького. Він переміг на виборах, які відбулися наприкінці січня, з результатом 63,9% голосів. Максим Луцький повернувся до університету після п’яти років перерви. У 2015-му з посади першого проректора його звільнив міністр Сергій Квіт.

Новий ректор був радником прем’єра Миколи Азарова. До Революції гідності також очолював Солом’янську райдержадміністрацію у Києві, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі від партії ОПЗЖ. Найбільш пікантна деталь його біографії – кумівство з Дмитром Табачником, міністром освіти і науки часів Януковича. Саме цим фактом багато хто пояснює тріумфальне повернення Луцького в НАУ.