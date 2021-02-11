Офіційно: Міністр Шкарлет призначив ректором НАУ колишнього «регіонала» Луцького

Максим Луцький успішно пройшов спецперевірку після обрання на посаду ректора авіауніверситету

Максима Луцького призначено ректором Національного авіаційного університету. Про це свідчить наказ міністра освіти Сергія Шкарлета, копія якого є в розпорядженні «Главкому».

«Призначити Луцького Максима Георгійовича, доктора технічних наук, професора, ректором Національного університету строком на п’ять років з 10 лютого 2021 року до 9 лютого 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті», – ідеться в наказі міністра освіти.

Максима Луцького призначено ректором НАУ

У наказі ідеться про те, що підставою для призначення є результати виборів ректора, які відбулися 28 січня, а також результати спецперевірки, яку Максим Луцький пройшов ще 9 лютого.

Як повідомляв «Главком», історія зі зміною ректора НАУ тягнеться з 2020 року. Колишній ректор Володимир Ісаєнко намагається у судах відстояти своє ректорство. Так, Шевченківський районний суд 27 січня 2021 року поновив його на посаді ректора і заборонив проводити вибори нового очільника університету.

Ще раніше, у жовтні 2020 року Володимир Ісаєнко звернувся до Окружного адміністративного суду Києва. Тоді він також просив визнати протиправним та скасувати наказ щодо свого звільнення. Крім того, Ісаєнко просив суд заборонити призначення нового в.о. ректора НАУ. Суд частково задовольнив позов Ісаєнка. Проте міністерство освіти і науки оскаржило це рішення і виграло апеляцію. 15 грудня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь МОН, задовольнивши апеляційну скаргу.

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