Скандал в авіаційному університеті. Суд зупинив наказ міносвіти про призначення в.о. ректора



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Окружний адміністративний суд Києва зупинив наказ міністерства освіти і науки про призначення нового керівника НАУ Фото: Укрінформ

Суд частково задовольнив позовні вимоги ректора НАУ Володимира Ісаєнака до міністерства освіти і науки

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення зупинити дію наказу Міністерства освіти і науки №342-к від 7 жовтня 2020 року «Про виконання обов’язків ректора», а також заборонити Міністерству освіти і науки призначати в.о. ректора Національного авіаційного університету. Суд постановив позовну заяву ректора університету Володимира Ісаєнка задовольнити частково.

Про це ідеться в ухвалі суду, копія якої є в розпорядженні «Главкома».

«Виходячи із змісту заяви про забезпечення позову та доводів, викладених позивачем і позовній заяві, суд вбачає наявність ознак очевидної протиправності оскаржуваних рішень, що є підставою для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову за правилами с.2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства. Крім того, суд вбачає й наявність ознак можливості заподіяння значної шкоди правам, свободам та інтересам позивача без вжиття заходів забезпечення адміністративного позову», ідеться в ухвалі.

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Як повідомляв «Главком», 7 жовтня Міністерство освіти і науки оприлюднило наказ про дочасне розірвання контракту з ректором НАУ Володимиром Ісаєнком. Не погоджуючись з цим рішенням він звернувся з позовом до Міністерства освіти і науки України з двома вимогами:

визнати протиправним, та скасувати наказ Міністерства освіти і науки від 7 жовтня «Про припинення контракту від 13 квітня 2018 року №1-41 та звільнення Ісаєнка В.М.»;

визнати протиправним, та скасувати наказ Міністерства освіти і науки №342-к від 7 жовтня «Про виконання обов'язків ректора».

Як повідомив Володимир Ісаєнко, 22 жовтня до університету приїхали колишній в.о. ректора Рімвідас Хращевський і колишній пророктор цього університету Максим Луцький. Відповідно до наказу міністерства пан Хращевський мав почати тимчасово виконувати обов’язки ректора. Однак 23 жовтня суд зупинив дію одного з наказів міністерства, а саме наказу «Про виконання обов’язків ректора».