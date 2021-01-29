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    Національний авіаційний університет очолив кум Табачника

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    Максим Луцький ‒ колишній депутат Верховної Ради від &laquo;Партії регіонів&raquo; - Національний авіаційний університет очолив кум Табачника
    Максим Луцький ‒ колишній депутат Верховної Ради від «Партії регіонів»
    Фото з відкритих джерел

    За Максима Луцького проголосували 63,9% виборців

    Колишній «регіонал» Максим Луцький виграв вибори ректора Національного авіаційного університету, набравши в першому ж турі 63,9% голосів. Про це йдеться на сайті університету.

    Зазначається, що загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала ‒ 2423 особи (89,3%).

    Голоси виборців розподілилися наступним чином:

    • Максим Луцький ‒ 1733 голосів (63,9%),
    • Рімвідас Хращевський ‒ 393 голоси (14,5%),
    • Павло Борсук ‒ 161 голос (5,9%).
    • Не підтримали жодного кандидата ‒ 112 голосів (4,1%).

    Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

    «На всіх 15 виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від кандидатів, Міністерства освіти і науки України, громадських організацій та представники ЗМІ. На кожній дільниці відбувалася відеофіксація. Скарг на порушення виборчого процесу, як від учасників голосування, так і спостерігачів не отримано», ‒ йдеться на сайті університету.

    Наголошується, шо протоколи виборчих комісій з виборів ректора НАУ оформлені та скеровані до Міністерства освіти і науки України.

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    Національний авіаційний університет очолив кум Табачника
    Національний авіаційний університет очолив кум Табачника
    Національний авіаційний університет очолив кум Табачника

    До відома, Максим Луцький ‒ колишній депутат Верховної Ради від «Партії регіонів», один час був головою комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. В 2012 році програв вибори Дмитру Андрієвському з «Батьківщини»,  після чого очолив Солом'янську районну в місті Києві державну адміністрацію, звідки його звільнив вже в.о. президента Олександр Турчинов.

    Луцький відомий як кум і один з найближчих соратників ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

    Він є доктором технічних наук, професором. Раніше вже був проректором і першим проректором НАУ.

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    Теги: ЗМІ вибори університет Максим Луцький
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