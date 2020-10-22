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    Ректор Національного авіаційного заявив про рейдерське захоплення університету

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    Ректор НАУ Володимир Ісаєнко заявив про рейдерське захоплення університету - Ректор Національного авіаційного заявив про рейдерське захоплення університету
    Ректор НАУ Володимир Ісаєнко заявив про рейдерське захоплення університету
    Фото: Facebook Володимира Ісаєнка

    До університету зранку приїхали соратники ексмінстра освіти Дмитра Табачника

    У четвер, 22 жовтня зранку до університету приїхали соратники колишнього міністра освіти Дмитра Табачника і вимагають у колективу передати справи тимчасово виконуючому обов’язки керівника вишу Рімвідасу Хращевському. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив ректор Національної льотної академії Володимир Ісаєнко.

    За його словами, нині відбувається рейдерське захоплення університету «колишньою командою корупціонерів» на чолі із народним депутатом 5 і 6 скликань з «Партії регіонів» Максимом Луцьким, колишнім проректором університету.

    «Зранку 22 жовтня почався «бєспрєдєл». Луцький привіз своїх людей, стоять його машини. Стара команда забігла в середину, лякають людей, вимагають у співробітників документи. У них немає наказу (про призначення т.в.о. ректора)», - розповів Ісаєнко.

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    НАУ повідомляє про рейдерське захоплення університету

    Нагадаємо, що 7 жовтня міністерство видало наказ про дострокове розірвання контракту з ректором Національного авіаційного університету Володимиром Ісаєнко. Серед причин, зазначених у документі значиться посилання на ч. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю «Підстави, передбачені контрактом», без додаткових пояснень.

    9 жовтня частина колективу університету звернулася із листом до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію і захистити університет.

    15 жовтня в будівлі міністерства освіти і науки наглядова рада університету нібито підтримала розірвання контракту з паном Ісаєнком. Сам ректор цей факт заперечує.

    авіація Дмитро Табачник університет Володимир Ісаєнко
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