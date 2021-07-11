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    Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня

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    12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України - Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня

    12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України

    Фото Уніан

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО

    В Україні 12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України.

    Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

    «12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/ учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», – йдеться у повідомленні.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більш як 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    До слова, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Також колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО.

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    Теги: ЗНО-2021 школа наука освітній омбудсмен
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    Додаткова сесія ЗНО з історії України відбудеться 12 липня