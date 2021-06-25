  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стали відомі результати ЗНО-2021 з трьох предметів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву&nbsp; - Стали відомі результати ЗНО-2021 з трьох предметів
    Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву 
    Фото: Громадське радіо

    Оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології

    Учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестів з української мови, української мови і літератури, історії України та біології. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

    Переглянути результати можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

    Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100-200 балів: з української мови і з української мови та літератури.

    Кожен із цих результатів учасник тестування зможе використовувати під час вступної кампанії залежно від умов прийому до закладу вищої освіти.

    Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’яти календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО з цих предметів, враховуючи день оголошення.

    Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України та біології – 29 червня.

    Після розгляду апеляційної заяви результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів.

    Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

    Тим часом, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

    Теги: ЗНО-2021 освіта школа навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стали відомі результати ЗНО-2021 з трьох предметів