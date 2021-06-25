Стали відомі результати ЗНО-2021 з трьох предметів

Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву

Оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестів з української мови, української мови і літератури, історії України та біології. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Переглянути результати можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100-200 балів: з української мови і з української мови та літератури.

Кожен із цих результатів учасник тестування зможе використовувати під час вступної кампанії залежно від умов прийому до закладу вищої освіти.

Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’яти календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО з цих предметів, враховуючи день оголошення.

Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України та біології – 29 червня.

Після розгляду апеляційної заяви результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів.

Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Тим часом, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.