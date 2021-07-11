Вчителька з Одещини здавала ЗНО разом із учнями
Цьогоріч участь у зовнішньому незалежному оцінюванні могли взяти вчителі
Вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу, що на Одещині, набрала на ЗНО максимальні 200 балів.
Олена Білан – єдина в Ізмаїлі наважилася взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Вчительку нагородили грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання юного покоління, забезпечення високого рівня якості та результативності освіти, високий рівень власних знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті, і підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат. Учениця Олени Білан Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.
Раніше ми повідомляли, що киянин набрав максимальні 200 балів із трьох предметів на ЗНО. У Луцьку двійнята Олена та Андрій Костюки склали ЗНО на найвищий бал. Олена Костюк склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови і літератури – на 197. Її брат Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін – англійську написав на 197 балів, математику – на 198.
Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.
Також колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО.