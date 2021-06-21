Системний гаплик. Освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований

Горбачов уважає, що необхідно кардинально переробити програму з математики, сконцентруватися на практичному застосування знань

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вирішив пройти тести ЗНО з математики і був здивований отриманими результатами, Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Мені стало цікаво, що ж там таке у тестах ЗНО, що пороговий бал встановлено 10 з 67 – і то його не подолали третина учасників тестування.

Важливо: за базовою освітою я філогог – і математикою як такою у дорослому житті скільки-небудь глибоко не займався… Тому сьогодні всі завдання, де були усілякі косинуси та логарифми, я пропускав: відповіді не знав, дивитися довідники не можна за умовою, а вгадувати не хотів. Якщо мати елементарні навички логічного мислення і мінімальну просторову уяву – взагалі нічого складного для достатнього результату.

Але маємо що маємо: з математикою у нас – біда-біда. І найстрашніше не те, що ми ось зараз отримали такий результат. Жахає те, що нам взагалі достеменно невідомо, де саме починається оцей системний гаплик. Бо освітні оцінювання в Україні знаходяться на початковому етапі: грошей на це в бюджеті немає.

Отож, після пройдених завдання і певних висновків, Горбачов запропонував своє бачення того, як покращити ситуацію.

«Перше: критично необхідні регулярні і якісні освітні оцінювання, щоб КОЖНОГО року бачити, де ми зараз, які у нас проблеми - і які треба ставити орієнтири для подолання проблем.

Друге: кардинально переробити програму з математики, сконцентруватися на практичному застосування математичних знань та навичок, всюди, де тільки можна. Саме реальні життєві завдання, а не відірване від життя абстрагування мають стати основою роботи на уроках математики.

Треба ще чимало всього, але ось це – просто життєво необхідно.

Бо інакше оця біда-біда з математикою (та і не лише з нею) буде лише поглиблюватися», – написав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Тим часом, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.