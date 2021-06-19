«Велика біда». Ексрадниця міністра освіти розповіла про недоліки ЗНО

Журналістка наголосила, що 31% відсоток випускників не подолали поріг ЗНО «склав-не склав»

Колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник обурена кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Іванна Коберник написала, що аби подолати поріг, треба було набрати десять балів із 67 можливих. «Завдань 34, є різної складності, на сайті УЦОЯО доступний весь тест, всі охочі можуть ознайомитись. Я – чистий гуманітарій, якому старанно пояснювали це все шкільне життя – зайшла в тест і за хвилин 20 нашкребла собі 8 однобальних завдань і одне двобальне, які виконала правильно. Якщо випускники не можуть вирішити завдань, як на фото – то мене справді огортає жах», – висловилася Коберник.

Журналістка додала, що 31% відсоток випускників не подолали поріг ЗНО «склав-не склав». Якби комісія встановила пороговий бал нижче десяти, наприклад вісім, то тих, хто не подолав поріг було б не 30, а десь 15%, і соціальний шок був би меншим. «Але особисто я за те, щоб дивитися правді в очі, а не штучно підганяти реальність під те, на що не так неприємно дивитися. проблема не в пороговому балі, а в тому, що українських дітей дуже погано вчать математиці. І органи влади, відповідальні за здійснення освітньої політики, мали б цим займатися. Але найвідповідальніше за це МОН – лідер ігнорування проблем. Його чинні керівники – міністр і заступники – стверджують, що дистанційне навчання не вплинуло за рівень освіти дітей, в той час, як лідери більш цивілізованих країн б’ють на сполох і виділяють додаткові фінанси і додаткових вчителів, щоб подолати прогалини в знаннях дітей, які утворилися через карантини і пандемічні обмеження. Тому не прогнозую, що результат з математики їх схвилює, їх взагалі нічого не хвилює, крім хотілок президента на новий університет», – написала Іванна Коберник.

На думку журналістки, шкода, що цього року не було обов’язкового ДПА з математики. Бо цей плачевний результат ми отримали серед дітей, які пішли складати математику свідомо, хоча могли цього не робити (за рішенням парламенту). Тобто якби складали всі, як було передбачено до пандемії – правдиві результати були б ще плачевнішими.

«Я не вважаю несправедливим, що діти, які не подолали поріг склав-не склав не зможуть подати сертифікат з математики для вступу до університету. Ці діти, на жаль, зараз не мають не те що достатніх знань, щоб опанувати програму вищої освіти, вони не опанували програму 6-7 класу. Це велика біда. Більшість з цих дітей не винні. В них ніколи, схоже, не було уроків математики в прямому сенсі. Була якась імітація», – резюмувала колишня радниця міністра освіти.

Додамо, що Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

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