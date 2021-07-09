Вакцинація учнів має бути обов’язковою – освітній омбудсмен

Верховний суд раніше визнав, що відсторонення від занять у школі не щепленої за віком дитини законне та забезпечує безпеку для всіх учнів

Обов’язкова вакцинація дітей жодним чином не порушує їхнього права на освіту, натомість імунізація населення рятує нас від інфекційних хвороб. За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова він отримав чимало скарг на вимогу вакцинації учнів. Він переконує, що заборона відвідувати заклади освіти за відсутності щеплення не порушує права на освіту.

«До мене дуже багато запитань, звернень, і до мене як до освітнього омбудсмена дуже багато претензій, що я рішуче і беззаперечно вважаю, що вакцинація рятує нас від інфекційних хвороб», – запевнив Горбачов під час щорічної доповіді «Дотримання прав в освіті – 2020», повідомляє Укрінформ.

«І коли я чую звинувачення, що обмеження, які пов’язані з вакцинацією, насамперед заборона очно відвідувати заклади освіти, порушує право на освіту, то я змушений артикулювати дві важливі тези. Перше, це не обмежує права на освіту, бо закон «Про повну загальну середню освіту» передбачає різноманітні форми здобуття освіти. Можна знайти різні варіанти, якщо з різних причин дитина не вакцинована без медичних показань, що важливо», – пояснив освітній омбудсмен.

За його словами, у цьому обговоренні варто першочергово звертати увагу на право на життя і здоров’я.

«По-друге, ми маємо розуміти, що будь-які права мають рівень пріоритету. Найголовнішим правом людини, в тому числі і в освіті, є право на життя і здоров’я. Всі інші права є наступними», – зауважив освітній омбудсмен.

Він зауважив, що якщо дитина чи вчитель захворіють на інфекційне захворювання, то мова про освіту вже не йде.

В Україні існує перелік обов'язкових профілактичних щеплень, які внесені до календаря щеплень. Станом на кінець 2020 року календар профілактичних щеплень передбачав обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб, а у 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції. Обов'язковими є щеплення від:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

кору.

Попри те, що законом чітко визначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, відвідування дитячих закладів не дозволяється, існує виняток: діти, яким не зробили вакцинацію від захворювань через медичні протипоказання можуть відвідувати освітні заклади.

Крім того, освітній омбудсмен нагадав, що Верховний суд чітко у березні цього року визнав, що відсторонення від занять у школі не щепленої за віком дитини законне та забезпечує безпеку для всіх учнів.

У МОЗ також заявили, що в Україні від коронавірусу можуть розпочати щеплювати дітей. Але вакцинація діятиме не для всіх, а лише для тих, у кого є високі ризики ускладнень від Covid.

Як писав «Главком», Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу.

Напередодні було оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці.