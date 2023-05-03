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Ексміністр освіти знайшов нову роботу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ексміністр освіти знайшов нову роботу
Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року по березень 2023-го
фото: МОН

Сергій Шкарлет повернувся до Чернігова

Колишній міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет став першим проректором Національного університету «Чернігівська політехніка». Про це ексміністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Відучора (1 травня – ред.) повернувся до рідної Чернігівської політехніки на посаду першого проректора», – написав він.

Серед основних пріоритетів на цій посаді Шкарлет назвав:

  • продовження відновлення університету;
  • підготовка та проведення вступної кампанії 2023 року;
  • розвиток міжнародної співпраці, зокрема розширення пулу університетів-партнерів за програмою Еразмус+, співпраця з Гліндорським університетом (Велика Британія) у межах програми Twinning, стажування студентів тощо.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. «За» проголосували 295 парламентарів/

Шкарлет очолював міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

Він навіть написав заяву про звільнення з помилкою.

Теги: Міністерство освіти і науки Сергій Шкарлет робота вуз

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