Рада призначила Лісового новим міністром освіти
Відповідне рішення підтримали 313 народних обранців
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні, 21 березня проголосувала за призначення Оксена Лісового новим міністром освіти. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення підтримали 313 народних обранців.
«Новими міністром освіти і науки України призначили Оксена Лісового», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, освітній комітет Верховної Ради сьогодні, 21 березня підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України.
Також 20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Раніше повідомлялося, що місце Шкарлета може зайняти Оксен Лісовий.
Коментарі — 0