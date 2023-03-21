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Новий міністр освіти – і знову плагіат? Українці знайшли дисертацію Оксена Лісового

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий міністр освіти – і знову плагіат? Українці знайшли дисертацію Оксена Лісового
Новий міністр освіти і науки Оксен Лісовий
фото з відкритих джерел

Міністр освіти Оксен Лісовий захистив кандидатську дисертацію з філософських наук у 2012 році

На сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. У списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Новий міністр освіти – і знову плагіат? Українці знайшли дисертацію Оксена Лісового фото 1
скріншот аналізу дисертації

Стаття Зуєва повністю увійшла до складу дисертації Оксена Лісового, але посилання на неї дисертант вставив лише у трьох місцях.

«Доказом бездумного копіювання чужого тексту паном Лісовим, як зазвичай, є помилка в тексті статті Зуєва – у слові «анропокультурних» пропущена буква «т», і те саме маємо в дисертації», – пише невідомий користувач з ніком «Василь Садовий».

Автор також зазначив, що у тексті дисертації Лісового українська «і» була замінена на англійську «i», що, на його думку, є стандартним способом «обманути програму пошуку плагіату».

Василь Садовий пише, що решту дисертації пана Лісового він не аналізував.

Водночас науковиця Ірина Єгорченко каже, що вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» – організація, яка визнавала Сергія Шкарлета «плагіатором» –  не досліджували наукову роботу Лісового і дізналися про його виявлення з інтернету.

Новий міністр освіти – і знову плагіат? Українці знайшли дисертацію Оксена Лісового фото 2
скріншот

Утім, науковиця зазначає, що факт плагіату є. За її словами, такі випадки у наукового керівника Лісового Віктора Андрущенка – непоодинокі. Також в Ірини Єгорченко є сумніви, що роботу писав особисто Оксен Лісовий.

«Я маю сумніви що Лісовий, як і інші дисертанти, то взагалі сам писав. Він не має філософської освіти, дисертація захищена під час роботи на посаді, коли на опанування нової спеціальності часу бути ніяк не може (Лісовий був директором Національного центру «Мала академія наук України» з 2010 року – «Главком»). Опанування спеціальності «філософія» потребує надзвичайно багато часу», –  переконана вона.

Профільний комітет Ради одноголосно підтримав кандидатуру Лісового, але питання плагіату не обговорював.

«Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату. Одна помилка у Лісового є, але її масштаб не такий, щоб його не призначати. Він визнає цю помилку», – повідомила ВВС член профільного комітету Ради Наталя Піпа.

У МАН України повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності. Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

Нагадаємо, що раніше  Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Пізніше Комітет Ради підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти.

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Теги: Оксен Лісовий освіта Міністерство освіти і науки міністр

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