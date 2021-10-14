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    Еволюція спонукає жінок любити тепло

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    Самці тварин віддають перевагу більш низьким температурам, ніж самки - Еволюція спонукає жінок любити тепло
    Самці тварин віддають перевагу більш низьким температурам, ніж самки
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік і жінки по-різному сприймають температуру

    В силу еволюції жінки вважають за краще більш теплу погоду і посилене опалення в приміщеннях. З цього приводу вони навіть сперечаються з чоловіками, яким хочеться більшої прохолоди.

    Учені виявили, що в тваринному світі деякі самки природним чином тягнуться саме до більш високих температур, на відміну від самців. Це пояснюється вбудованими еволюційними відмінностями. Про це пише The Daily Mail.

    Дослідники з Ізраїлю вивчили 13 птахів і 18 кажанів для того, щоб визначити, чи існують у цих тварин якісь температурні розбіжності між статями. Дослідження вчених із Університету Тель-Авіва показало, що самці віддають перевагу більш низьким температурам, ніж самки. І це призводить до того, що вони навіть розлучаються в певні періоди року.

    Спостереження серед людей також раніше припускали, що чоловік і жінки по-різному сприймають температуру, і представниці прекрасної статі сильніше відчувають холод через особливості метаболізму і виробництва температури тіла.

    І ось тепер з’явилося гіпотетичне припущення про те, що все це здійснюється на еволюційному рівні. Жінки володіють різними температурними механізмами, які розвивалися протягом багатьох століть.

    Втім, багато пані нерідко починають віддавати перевагу прохолоді при вступі в постклімактеричний період.

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    Теги: опалення наука жінка чоловік
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    Еволюція спонукає жінок любити тепло