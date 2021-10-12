Вчені виявили маркери наближення деменції

Німецькі вчені виявили три мікроРНК, які свідчать про майбутню деменцію

Дослідники з Німеччини виявили в крові людини біомаркери, підвищений вміст яких може свідчити про наближення деменції. Стаття вчених опублікована в журналі EMBO Molecular Medicine.

Німецькі фахівці на чолі з дослідниками з Геттінгенського і Мюнхенського університетів вирішили з'ясувати, чи співвідноситься зміст у крові певних мікроРНК – молекул, що беруть участь у регуляції виробництва білків – із розвитком деменції в майбутньому. Для цього вчені провели дослідження на мишах і в клітинних культурах, а також проаналізували кров тих добровольців, які показали хороші результати в ході когнітивних тестів.

Як результат, їм вдалося виявити три мікроРНК, рівень вмісту яких корелював із інтелектуальними здібностями. Після цього дослідники порівняли дані про зміст мікроРНК у крові здорових молодих людей і у літніх пацієнтів з помірними когнітивними порушеннями.

Чим нижчим був рівень їх вмісту в крові у здорових людей, тим кращі результати вони демонстрували в ході когнітивних текстів. У 90 відсотків пацієнтів із помірними когнітивними порушеннями, у яких підвищувався їх рівень, протягом двох років розвивалася хвороба Альцгеймера.

Підтверджувалася ця кореляція і у мишей: також підвищення рівня вмісту трьох мікроРНК могло фіксуватися задовго до зниження когнітивних здібностей. За оцінками вчених, наявність цих маркерів сигналізує про розвиток недоумства у людини через два-п'ять років.

Дослідники з'ясували, що всі три мікроРНК впливають на запальні процеси в головному мозку і на нейропластічність – здатність нейронів встановлювати зв'язки між собою.

«На нашу думку, вони не тільки маркери, але і активно впливають на патологічні процеси, що робить їх потенційними цілями для терапії», – зазначає керівник наукової групи, професор Геттінгенського університету Андре Фішер.

Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

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