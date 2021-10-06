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    Експерти б'ють на сполох, заявляючи про масову загибель коралів по всьому світу

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    Вчені заявили про масову загибель коралів по всьому світу - Експерти б'ють на сполох, заявляючи про масову загибель коралів по всьому світу
    Вчені заявили про масову загибель коралів по всьому світу
    Фото: АР

    Світ втратив близько 14 відсотків коралів менш ніж за десять років

    У період з 2009-го до 2018 року Світовий океан втратив близько 14 відсотків коралів, повідомляє The Guardian з посиланням на звіт, опублікований Глобальною мережею моніторингу коралових рифів.

    Вчені проаналізували стан коралових рифів і виявили, що менш ніж за десять років світ втратив 11,7 тисячі квадратних метрів коралів – більше, ніж площа всіх живих рифів в Австралії.

    У звіті представлені дані, зібрані 300 фахівцями з 73 країн за 40 років.

    Масову втрату коралів вчені пояснюють їх знебарвлення, спровокованим підвищенням температури води. Одне таке знебарвлення в 1998 році призвело до знищення 8 відсотків усіх коралів (близько 6,5 тисячі квадратних метрів), причому найбільший негативний вплив на рифи було зафіксовано в Індійському океані, Японії та Карибському басейні.

    Експерти б'ють на сполох, заявляючи, що зміни клімату становлять величезну загрозу збереження коралів. Але в оприлюдненому звіті є і обнадійливі дані: вчені виявили, що багато рифів змогли пережити негативний зовнішній вплив і зберегли потенціал до відновлення при правильних умовах.

    Коралові рифи покривають всього 0,2 відсотка дна океану, але в них живуть не менше чверті всіх морських мешканців. Загибель коралів пов'язують, крім підвищення температури води, з неконтрольованим виловом риби, нестійким розвитком прибережних районів і погіршенням якості води.

    Теги: клімат наука природа
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    Експерти б'ють на сполох, заявляючи про масову загибель коралів по всьому світу