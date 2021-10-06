Експерти б'ють на сполох, заявляючи про масову загибель коралів по всьому світу

Вчені заявили про масову загибель коралів по всьому світу

Світ втратив близько 14 відсотків коралів менш ніж за десять років

У період з 2009-го до 2018 року Світовий океан втратив близько 14 відсотків коралів, повідомляє The Guardian з посиланням на звіт, опублікований Глобальною мережею моніторингу коралових рифів.

Вчені проаналізували стан коралових рифів і виявили, що менш ніж за десять років світ втратив 11,7 тисячі квадратних метрів коралів – більше, ніж площа всіх живих рифів в Австралії.

У звіті представлені дані, зібрані 300 фахівцями з 73 країн за 40 років.

Масову втрату коралів вчені пояснюють їх знебарвлення, спровокованим підвищенням температури води. Одне таке знебарвлення в 1998 році призвело до знищення 8 відсотків усіх коралів (близько 6,5 тисячі квадратних метрів), причому найбільший негативний вплив на рифи було зафіксовано в Індійському океані, Японії та Карибському басейні.

Експерти б'ють на сполох, заявляючи, що зміни клімату становлять величезну загрозу збереження коралів. Але в оприлюдненому звіті є і обнадійливі дані: вчені виявили, що багато рифів змогли пережити негативний зовнішній вплив і зберегли потенціал до відновлення при правильних умовах.

Коралові рифи покривають всього 0,2 відсотка дна океану, але в них живуть не менше чверті всіх морських мешканців. Загибель коралів пов'язують, крім підвищення температури води, з неконтрольованим виловом риби, нестійким розвитком прибережних районів і погіршенням якості води.