На Великому адронному колайдері зафіксували дуже рідкісне явище
Розпад бозона Хіггса на три частки дозволить фізикам краще зрозуміти причини порушення парності
Вчені колаборації Atlas на Великому адронному колайдері (LHC) зафіксували найрідкісніший розпад бозона Хіггса, який коли-небудь спостерігався на науковій установці.
Про це повідомляється на сайті CERN.
Явище відоме як розпад Далітц, при якому бозон Хіггса розпадається на два лептона (електрони або мюонів пару з протилежними зарядами) і фотон. Для цього фізики Atlasнацілилися на розпад бозона, опосередкований віртуальним фотоном.
Віртуальна частка має дуже маленьку (але ненульову) масу і майже відразу ж розпадається на два лептона. Вчені проаналізували статистику, отриману під час сеансу роботи колайдера Run 2, в пошуках подій з фотонами і двома лептонами з загальною масою менше 30 гігаелектронвольт.
У даній галузі мас розпади за участю віртуальних частинок переважають над іншими розпадами, що дають такий ж кінцевий стан. Відмінність від нульової гіпотези, згідно з якою вчені могли спостерігати статистичну флуктуацію, склало три сигми, що вказує на існування нового розпаду (відмінність у п'ять сигма однозначно доводить подія).
Спостереження за розпадом бозона Хіггса на фотон і лептонну пару дозволить фізикам вивчити CP-симетрії або комбіновану парність, яка полягає в тому, що при заміні частки на античастинки і при дзеркальному відображенні системи закони фізики залишаються інваріантними або незмінними.
Відомо, що СР-симетрія порушується в деяких процесах слабкого розпаду. Розпад бозона Хіггса на три частки дозволить фізикам краще зрозуміти причини порушення парності і, можливо, знайти ознаки існування Нової фізики.