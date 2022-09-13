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Як нові обстріли вплинули на навчання українських школярів

Альона Боженко
glavcom.ua
Як нові обстріли вплинули на навчання українських школярів
На початок навчального року в Україні 12904 школи розпочали освітній процес
фото із відкритих джерел

4075 шкіл розпочали освітній процес у змішаному форматі навчання

Від початку навчального року ще 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання через обстріли російської армії. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

«На початок навчального року в Україні 12904 школи розпочали освітній процес. 1289 шкіл перебувають на тимчасово окупованих територіях. 3 116 шкіл розпочали навчання віч-на-віч, у повноформатному освітньому процесі, 5713 – виключно у форматі онлайн освіти, 4075 шкіл розпочали освітній процес у змішаному форматі навчання», – сказав Шкарлет.

Він зазначив, що вже по ходу навчального року, враховуючи артилерійські обстріли і збройну агресію Росії, вносяться зміни стосовно навчального формату.

«З 1-го по 11-те вересня, наприклад, через прямі обстріли артилерії 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання. Але при цьому 48 шкіл Одеської області та 44 школи Івано-Франківської повністю перейшли у формат очного навчання. Це такий дрейф абсолютно зрозумілий під час війни», – наголосив міністр.

Нагадаємо, до першого вересня в Україні було відкрито 6 786 шкіл.  

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Теги: міністр школа обстріл навчання

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