Пошкоджено школу та будинок культури: Окупанти обстріляли Сумщину (фото)

Під обстріл потрапили вісім громад Сумської області

Рашисти обстріляли село Студенок Есманьської громади зі ствольної артилерії

Російські війська за день 15 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було зафіксовано 176 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти обстріляли території Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської громад.

На щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Внаслідок обстрілу села Студенок Есманьської громади зі ствольної артилерії були пошкоджені вікна у приміщеннях школи і будинку культури. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.

Ввечері окупанти знову обстріляли громаду з артилерії. В результаті атаки загорівся будинок.

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Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, російські війська 12 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього зафіксовано близько 130 «прильотів».

Хотинську громаду ворог атакував за допомогою гранатомета, було 26 «прильотів». При цьому Білопільську громаду росіяни обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії. Всього - 48 «прильотів».

Також ввечері 17 серпня, окупанти знову обстрілюють Харків. Внаслідок ракетного удару по Салтівському району міста вщент зруйновано гуртожиток.