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Зимові канікули у столичних школярів: оприлюднено графік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зимові канікули у столичних школярів: оприлюднено графік
У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву
фото ілюстративне

Канікули у київських школах триватимуть з 26 грудня по 27 січня

У школах Києва зимові канікули розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Триватимуть канікули місяць – до 27 січня 2023 року.

«У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.

Раніше повідомлялося, що у Києві може збільшитися тривалість відключень світла.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

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Теги: школа війна Київ

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