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ЄС передав Україні 370 шкільних автобусів (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЄС передав Україні 370 шкільних автобусів (фото)
Олена Зеленська й Урсула фон дер Ляєн
фото: Офіс президента України

Олена Зеленська й Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистому заході в Києві

Українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів від Євросоюзу. Це відбулося в межах кампанії «Шкільні автобуси для України», започаткованої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності», – зазначила Зеленська.

Зазначається, що в межах цієї кампанії Єврокомісія закупила 100 автобусів загальною вартістю приблизно 14 млн євро. Державні й приватні організації у країнах-членах ЄС надали ще 271 шкільний автобус.

Передані автобуси розподілять між шістьма областями, постраждалими від російської агресії: Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львовською та Чернігівською.

Україна отримала понад 370 шкільних автобусів від ЄС
Україна отримала понад 370 шкільних автобусів від ЄС
фото: Офіс президента

«Потреба в автобусах досі залишається. Нині не вистачає приблизно 2100 автобусів. Зокрема, бракує понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю. Тож допомога партнерів є вкрай важливою для українських громад й учнівства», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, який також узяв участь у заході.

Олена Зеленська зауважила, що серед нових автобусів є й інклюзивні, що мають підйомники для учнів, які користуються колісними кріслами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, зустрів Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. За словами президентки Єврокомісії, Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд.

Теги: школа Олена Зеленська Урсула фон дер Ляєн автобус

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