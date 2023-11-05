ЄС передав Україні 370 шкільних автобусів (фото)
Олена Зеленська й Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистому заході в Києві
Українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів від Євросоюзу. Це відбулося в межах кампанії «Шкільні автобуси для України», започаткованої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
«Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності», – зазначила Зеленська.
Зазначається, що в межах цієї кампанії Єврокомісія закупила 100 автобусів загальною вартістю приблизно 14 млн євро. Державні й приватні організації у країнах-членах ЄС надали ще 271 шкільний автобус.
Передані автобуси розподілять між шістьма областями, постраждалими від російської агресії: Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львовською та Чернігівською.
«Потреба в автобусах досі залишається. Нині не вистачає приблизно 2100 автобусів. Зокрема, бракує понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю. Тож допомога партнерів є вкрай важливою для українських громад й учнівства», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, який також узяв участь у заході.
Олена Зеленська зауважила, що серед нових автобусів є й інклюзивні, що мають підйомники для учнів, які користуються колісними кріслами.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, зустрів Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. За словами президентки Єврокомісії, Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд.
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