Президентка Єврокомісії цього тижня планує відвідати Україну

Публічної інформації про приїзд Урсули фон Дер Ляєн поки немає

Наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн. Про це повідомляють джерела «Главкома».

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Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.

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Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.

До слова, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.