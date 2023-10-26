На Прикарпатті сталася ДТП з мікроавтобусом: є постраждалі

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці

У четвер вранці в селі Черче Рогатинської громади сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса та легковика внаслідок якої постраждали семеро людей. Про це повідомляє ДСНС в івано-Франківській області.

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«На місці події рятувальники деблокували одну людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині», – йдеться у повідомленні.

Також рятувальникам вдалося запобігти виникненню пожежі. Внаслідок ДТП сім осіб травмовано, з них п'ятеро дітей.

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Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.