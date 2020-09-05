Криворізький виш про стипендію Зеленському-старшому: Батько не винен, що син – президент



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Професор Олександр Зеленський

За словами проректора, трудовий колектив вважає Олександра Зеленського гідним кандидатом на стипендію

У Криворізькому державному університеті економіки та технологій вважають несправедливим, що професора Олександра Зеленського не можна відзначити іменною стипендією через те, що син – президент.

Про це заявив проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Валентин Орлов, пише hromadske.

«Я вважаю, що в сина своя траєкторія, а в батька – своя. Батько не винен, що син президент. Чому він має страждати через те, що хтось скаже, що негідно президенту призначати стипендію своєму батьку?», – сказав він.

Орлов додав, що подання робить не президент, а Кабінет міністрів.

«Він гідний цієї стипендії. Ці два факти не мають бути пов'язані», – сказав він.

За словами проректора, трудовий колектив вважає Зеленського гідним кандидатом на цю стипендію, тому що він «створив кафедру за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення, виховав цілу когорту молодих науковців, підготував багато випускників, які гідно представляли університет на міжнародних олімпіадах».

Орлов заявив, що в 2018 році трудовий колектив вузу подавав Олександра Зеленського на отримання почесного звання заслуженого діяча науки і техніки, але «більше року розглядали кандидатуру Олександра Семеновича».

«Нам повертали це подання, бо, мовляв, документи були неправильно оформлені. Ми переробляли, відправляли, нас запевняли, що документи пішли до президента Порошенка. А потім нічого не відповіли. Це був кінець 2018 – початок 2019-го. Саме тоді Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися в президенти. Я думаю, ці речі пов’язані», – сказав він.

В університеті сподіваються, що в разі відмови у присвоєнні довічної стипендії Олександру Зеленському, вони отримають пояснення, чому так вирішили.

Нагадаємо, на своєму засіданні 2 вересня Кабмін мав розглянути проєкт указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проєкт документу передбачає, що одним із п’яти лауреатів цієї стипендії має стати Олександр Зеленський – батько Володимира Зеленського.

Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду. Але інформація про цей проєкт указу вже поширилась ЗМІ і жваво обговорюється.

Тому вже 3 вересня глава уряду Денис Шмигаль пояснив, чому батькові Зеленського не призначили довічну стипендію. По-перше, він заявив, що проєкт указу був відкликаний для доповнення списків претендентів. По-друге, він стверджує, що «трудовий колектив (університету) неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського».

Згодом депутат Дубінський також пояснив, чому батькові Зеленського потрібна довічна стипендія.

Відзначимо, розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 2 568 грн.

Також відзначимо, що ця пропозиція може неоднозначно сприйнята з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.

Разом з тим, НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько президента викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.