«Євросолідарність» вимагає провести тестування учнів та освітян на коронавірус



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При збереженні такої тенденції за кілька місяців у столиці можуть бути закриті усі школи міста - Євросолідарність

У столиці уже у перші дні вересня деякі школи не розпочали навчання, а окремі класи відправлені на карантин

Київська міська організація політичної партії «Європейська солідарність» вимагає від Київської міської адміністрації та уряду забезпечити термінове тестування на коронавірус усіх учнів та вчителів міста Києва, а також викладачів дошкільних закладів. Про це пише Прямий.

Зазначається, що у зв’язку з різким зростанням кількості захворювань та ускладненням епідеміологічної ситуації в столиці уже у перші дні вересня деякі школи не розпочали навчання, а окремі класи відправлені на карантин.

«При збереженні такої тенденції за кілька місяців у столиці можуть бути закриті усі школи міста», - наголошують в «Євросолідарності».

Також у партії закликали керівництва міста терміново звернутися до Верховної Ради та уряду з вимогою ввести 100%-у надбавку працівникам шкіл та дошкільних закладів, які зараз опинилися у найбільшій групі ризику.

«Ми також вимагаємо від уряду терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про страхування здоров’я і життя вчителів, а також негайно забезпечити шкільні заклади засобами індивідуального захисту», - йдеться у повідомленні.

У «Європейській солідарності» наголосили, що у разі невиконання цих превентивних заходів вся відповідальність ляже виключно на міську владу, Кабінет міністрів та особисто президента Володимира Зеленського, який неодноразово заявляв, що ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

На карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Також тимчасово закрили на карантин

Коронавірус в Україні

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Померли 2761

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Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.