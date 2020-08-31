У Львівському університеті викрили нарколабораторію з виробництва метадону



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Правоохоронці зафіксували виготовлення майже 3 кг метадону ціною понад 1,8 млн грн Скріншот з відео

Виробництвом метадону займався завідувач лабораторії національного університету

У Львові поліція викрила групу осіб, які організували у навчальному закладі нарколабораторію. Виробництвом метадону займався завідувач лабораторії вишу.

Про це ввечері 31 серпня повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

Зазначається, що група осіб виготовляла метадон і збувала його поштою по всій Львівській області.

«За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на «чорному ринку» сягає від 600 грн. Збувався «товар» через спеціально створений інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки», — написала Ірина Діденко.

Як повідомили у прокуратурі, загалом затримали чотирьох львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару, завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) та двох працівників кальян-бару, один з них адміністрував сайт, інший – фасував і розповсюджував наркотик.

За інформацією слідства, зафіксовано виготовлення майже 3 кг метадону ціною понад 1,8 млн грн. Зловмисників затримали 31 серпня під час реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 тис. грн.

Правоохоронці наголошують, що лабораторію з виготовлення метадону у Львові задокументували вперше. Це напівсинтетичний наркотик, заборонений у всіх країнах через високу смертність. Виробники його самі не вживали, але розповсюджували по усій Львівщині серед наркозалежних. Партії для продажу зазвичай були малі – від одного до кількох грамів.

Ні поліція, ні прокуратура не називає вишу і закладу, які фігурують у справі, але з власних джерел Zaxid.net дізнався, що підозрюваний — завідувач лабораторії електронної мікроскопії однієї з кафедр Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

До слова, київська поліція викрила інтернет-магазин з продажу марихуани та «кексів».