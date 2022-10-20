Лекції мовою агресора. Університет Каразіна потрапив у мовний скандал

Громадський діяч оприлюднив докази, що Харківський університет Каразіна викладає російську літературу, а лекції ведуться мовою агресора

Харківський національний університет імені Каразіна продовжує викладання російською мовою. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

«Студенти повідомляють, що на Хімічному факультеті продовжується викладання російською. На філософському нібито на прохання самих студентів вивчають естетичний аспект російської літератури під маркою «антирадянської».

Громадський діяч зазначив, що на українському відділенні Філологічного факультету вишу продовжують викладати літературу країни-агресора.

«І це попри протести студентів і їхній колективний лист з особистими підписами і вимогою прибрати цей предмет з навчального процесу. Оскільки його викладання, по-перше, є нонсенсом під час війни, а, по-друге, є грубим порушенням відповідних статей закону про освіту і закону про захист української мови, як державної, оскільки лекції читаються російською», – зазначив він.

За інформацією Смолія, у відповідь на колективне звернення студентів курс російської літератури ніби перейменували на «Історію книги та сучасний видавничий процес». Але, як наголосив активіст, викладач продовжує читати курс саме російської літератури, саме російською і надіслав студентам відповідний навчальний план.

Смолій оприлюднив відео, на якому викладач читає лекцію російською мовою. Активіст також оприлюднив план контрольних робіт та літератури, яку студентам необхідно прочитати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна ліквідували кафедри російської мови і літератури. Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови.

Також повідомлялося, що через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.

До слова, раніше науковець і письменник з Києва Стефан Машкевич, доктор фізико-математичних та історичних наук потрапив у скандал через свій допис у соцмережі, присвячений річниці сумнозвісного «Валуєвського циркуляра», у якому він поскаржився на «утиски» російської мови в Україні. Після цього Кафедра етнології та краєзнавства Київського національного університету ім. Шевченка (КНУ) вирішила ініціювати позбавлення Машкевича наукового ступеня доктора історичних наук.

Раніше також стало відомо, що доцент одного із київських університетів отримав штраф через порушення закону про функціонування української мови.