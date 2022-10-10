Університет Шевченка показав наслідки ракетного удару (фото)

Російські ракети сьогодні вранці поцілили поблизу Київського університету імені Шевченка

Приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка зазнали пошкоджень внаслідок ранкової атаки Росії по центру Києва. Фото наслідків влучання ракет оприлюднено на Facebook-сторінці Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

«Як би важко не було, ми вистоїмо. З нами Бог, з нами правда», – наголошується у дописі.

Як видно з оприлюднених кадрів, у приміщеннях Жовтого корпусу Київського національного університету імені вилетіли вікна та двері.

Зазначимо, за даними КМДА, внаслідок атаки російських загарбників на Київ 10 жовтня було пошкоджено 45 житлових будинків. Також пошкоджено п’ять об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Крім того, пошкоджено шість закладів освіти (три школи, дитячий садок, дві будівлі позашкільного виховання), два заклади соціальної сфери, шість – культури, п’ять – охорони здоров’я та дві адмінбудівлі.

Наразі відомо, що від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.