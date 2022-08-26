Мовний скандал. Київський університет відреагував на заяву науковця про «утиски» російської

Стефан Машкевич захистив дисертацію у Київському національному університеті у березні 2021 року

Стефан Машкевич відомий дослідженнями історії міського громадського транспорту Києва

Науковець і письменник з Києва Стефан Машкевич, доктор фізико-математичних та історичних наук потрапив у скандал через свій допис у соцмережі, присвячений річниці сумнозвісного «Валуєвського циркуляра», у якому він поскаржився на «утиски» російської мови в Україні. Після цього Кафедра етнології та краєзнавства Київського національного університету ім. Шевченка (КНУ) вирішила ініціювати позбавлення Машкевича наукового ступеня доктора історичних наук.

Кафедра, де науковець захищав дисертацію, у своїй заяві засудила слова Машкевича.

«Кафедра етнології та краєзнавства засуджує ганебний вчинок Стефана Машкевича, який цинічно висловив невдоволення активізацією процесів в Україні, спрямованих на витіснення російської мови зі сфери освіти, науки, кінематографії, книговидавництва та інших галузей життєдіяльності суспільства. Жалкуємо, що ці свої погляди він не проявив до 2020 року, коли, як зовнішній здобувач, був рекомендований кафедрою до захисту докторської дисертації … Будемо ініціювати процес позбавлення Машкевича наукового ступеня доктора історичних наук», – зазначається у повідомленні.

У повідомленні кафедри наголошується, що Стефан Машкевич є онуком професора КНУ, який був репресований радянською владою у 1930-х роках.

«Ще більш прикро, що такі вислови належать онуку колишнього декана історичного факультету нашого університету, до речі, також Стефана Машкевича, репресованого москалями у 1930-х роках», – зазначили представники університету.

У своєму скандальному дописі Машкевич поскаржився на «утиски» російської мови в Україні та провів у своїх висновках паралелі з Валуєвським циркуляром 1863 року, коли міністр внутрішніх справ Російської імперії наказував зупинити видання значної частини книг, написаних українською.

Як відомо, цей документ вважається одним з яскравих проявів шовіністичної політики Російської імперії, спрямованої на посилення національного, духовного і політичного гноблення українського народу. Одну з сумнозвісних фраз Валуєвського циркуляра – «ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може» – вважають красномовним маркером.

Однак доктор історичних наук Машкевич угледів утиски в Україні в дусі «валуєвських» стосовно російської мови. Він заявив, що в нинішній час в Україні забороняють освіту, екскурсії, фільми, вистави, пресу, наукові статті, сервіс тощо російською мовою.

«Петро Олександрович Валуєв на Тихвинському кладовищі в Санкт-Петербурзі нервово перевертається в труні та тремтячим голосом запитує: «А що, так можна було?» – написав науковець.

Ця публікація викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмережі. Вони нагадали Машкевичу про російську масштабну військову агресію проти України, про заперечення Москвою всього українського в принципі та насильницькі спроби насаджень так званого «русского міра».

Зазначимо, що Стефан Машкевич відомий дослідженнями історії міського громадського транспорту Києва. 15 березня 2021 року в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистив дисертацію «Київський міський транспорт (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Його науковим керівником був Борисенко Мирослав Володимирович, доктор історичних наук, професор.

Нагадаємо, раніше у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» викладач проводив серед студентів опитування щодо мови лекцій, дискримінуючи державну мову, якою має вестися викладання у вітчизняних закладах освіти.

Додамо, що колишній керівник кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Шубін був ідеологом так званої «Миколаївської народної республіки», поки його не затримала Служба безпеки України.