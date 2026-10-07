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Депутати Гамбурга пропонують додати українську мову до випускного іспиту

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Депутати Гамбурга пропонують додати українську мову до випускного іспиту
Українську мову вже викладають у дев’яти школах Гамбурга
фото: з відкритих джерел

Школярам пропонують дозволити складати українську мову як один із предметів випускного іспиту Abitur, результати якого враховують під час вступу до університету

Фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD) та «Зелених» у парламенті Гамбурга виступили за запровадження української мови як предмета Abitur. Про це розповідає «Главком» із посиланням на пресслужбу фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD).

Abitur – це випускний іспит після завершення старшої школи в Німеччині, який дає можливість вступати до університету. Наразі українську мову викладають у дев'яти школах Гамбурга, однак скласти з неї Abitur учні не можуть.

Що пропонують

SPD та «Зелені» закликають Сенат Гамбурга створити умови для запровадження української як предмета Abitur.

Зокрема, пропонується розробити необхідні навчальні програми та забезпечити школи кваліфікованими вчителями. Відповідний спільний проєкт рішення має розглянути парламент Гамбурга 14 жовтня.

Після цього Сенат має повідомити про результати роботи до кінця 2027 року.

Які мови вже можна обрати для Abitur

Наразі у Гамбурзі випускний іспит можна складати 14 мовами. Серед них – турецька, арабська, перська, китайська, польська та російська.

За даними авторів ініціативи, у 2024/25 навчальному році в школах Гамбурга навчалися близько 5,5 тис. україномовних дітей та підлітків.

Українську мову нині викладають у дев'яти школах міста – загалом працюють 19 курсів, які ведуть дев'ять учителів.

Автори ініціативи вважають, що можливість складати Abitur з української мови розширить освітні можливості для українських та україномовних школярів.

Водночас поки що йдеться лише про пропозицію. Українська стане предметом випускного іспиту лише після ухвалення відповідного рішення та проведення необхідної підготовки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Польща виділила 250 млн злотих на підтримку іноземних дітей у школах, зокрема українських учнів. Кошти мають спрямувати на роботу міжкультурних асистентів, а також психологічну та педагогічну підтримку.

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Теги: Німеччина українська мова школярі

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