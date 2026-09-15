Невідомий дрон розбився за кілометр від авіабази Бундесверу

Походження безпілотника поки не встановили, а поліція розгорнула масштабні пошуки його уламків

У Німеччині невідомий безпілотник розбився приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі. Правоохоронці проводять масштабну операцію та шукають інші частини апарата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Уламки безпілотника виявили на схід від озера Штайнхуде поблизу Ганновера. За інформацією Державного управління кримінальної поліції (LKA), дрон упав у безлюдній відкритій місцевості.

Місце падіння розташоване приблизно за кілометр від авіабази Збройних сил Німеччини у Вунсторфі. Бундесвер підтвердив Bild близькість місця інциденту до військового об'єкта.

Через значну площу території до пошукової операції залучили велику кількість правоохоронців та співробітників екстрених служб. Вони намагаються виявити інші уламки безпілотника.

Слідчим стало відомо про знахідку в понеділок. За даними LKA, наразі немає ознак того, що інцидент становить небезпеку для населення. Водночас пошукова операція триватиме.

Кому належить безпілотник, звідки він прилетів і за яких обставин упав поблизу військової авіабази, наразі невідомо. Слідчі планують вилучити знайдені частини дрона та провести їхній аналіз. Правоохоронці розраховують, що дослідження уламків допоможе встановити походження апарата та обставини його появи в районі військового об'єкта. У Вунсторфі в Нижній Саксонії розташований військовий аеродром Бундесверу.

Нагадаємо, 1 вересня влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки на український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле. У Берліні заявили, що відповідні висновки ґрунтуються на результатах поліцейського розслідування, характері операції та розвідувальних даних.