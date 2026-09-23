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Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
Німеччина запропонувала США налагодити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами Сполучених Штатів
фото: AP

Берлін пропонує перенести частину виробництва американських перехоплювачів до Європи

Німеччина готова допомогти забезпечити високий попит на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, зокрема для потреб України. Однак для цього Берліну необхідно отримати згоду Сполучених Штатів. Заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса цитує видання Financial Times, повідомляє «Главком».

За словами Пісторіуса, Німеччина запропонувала США налагодити виробництво американських ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами Сполучених Штатів – на виробничих майданчиках у Європі та безпосередньо в Німеччині.

«Ми чітко дали зрозуміти, що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі та в Німеччині», – сказав міністр.

Минулого тижня Пісторіус і міністр оборони США Піт Гегсет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі. За словами глави німецького Міноборони, ракети PAC-3 загалом підпадають під дію цієї домовленості.

Водночас для запуску виробництва необхідні додаткові переговори зі США. Йдеться, зокрема, про права інтелектуальної власності та згоду Пентагону, Білого дому і компанії-виробника. Пісторіус зазначив, що питання наразі опрацьовується, і висловив сподівання на позитивне рішення.

Раніше Німеччина вже оголосила про нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot Україні. За даними Міноборони України, Берлін також бере участь у довгостроковому забезпеченні української протиповітряної оборони.

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Теги: Німеччина війна США Україна Patriot

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