Українець показав вечерю для біженців у Німеччині і здивував мережу

Частині людей вечеря здалася надто скромною, тоді як інші наголосили, що безкоштовне харчування в таборі – це вже суттєва допомога

Українець показав, чим годують людей у таборі для біженців у німецькому Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен. Відео з вечерею викликало різні реакції у користувачів мережі. Як інформує «Главком», ролик чоловік опублікував у TikTok на сторінці remont_consultatio.

На відео можна побачити по два шматочки сиру та ковбаси, хліб і порцію салату.

Їжа біженця у німецькому Гіссені скріншот із відео

Автор зазначив, що комусь така порція може здатися малою. Водночас він наголосив, що це не ресторан, а в таборі перебуває багато людей, яких прийняла Німеччина.

«Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не готель, це не якийсь там ресторан. … Але я хочу сказати, що і так дуже багато тут, у цьому таборі, людей, яких Німеччина приймає. … Навіть такий підхід – це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть», – сказав чоловік.

Він зазначив, якщо буде недостатньо такої порції, він сам піде до магазину та купить додаткові продукти.

У коментарях думки користувачів розділилися. Частині людей вечеря здалася надто скромною, тоді як інші наголосили, що безкоштовне харчування в таборі – це вже суттєва допомога.

«Хай Бог милує, добре, що я не поїхав», – написав один із користувачів.

Інші коментатори зазначали, що в Німеччині нерідко вечеряють хлібом із маслом і варенням, а дехто визнав, що для дорослого чоловіка така порція може бути замалою.

«Якщо це безкоштовно, то це шикарно!», – написали в коментарях.

«Малувато, але можна вижити», – зазначив інший користувач.

«Ви праві. Головне, що є що перекусити», – додали в мережі.

Нагадаємо, з 1 липня, українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги для громадян Bürgergeld отримуватимуть так званий базовий дохід – Grundsicherung, а вимоги до працездатних, але тривалий час безробітних отримувачів стали суворішими.

Також співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має переглянути соціальні виплати українцям, а чоловіки призовного віку, за її словами, повинні повернутися в Україну.