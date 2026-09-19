Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українець показав вечерю для біженців у Німеччині і здивував мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українець показав, чим годують біженців, і спровокував дискусію
фото: скріншот із відео

Частині людей вечеря здалася надто скромною, тоді як інші наголосили, що безкоштовне харчування в таборі – це вже суттєва допомога

Українець показав, чим годують людей у таборі для біженців у німецькому Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен. Відео з вечерею викликало різні реакції у користувачів мережі. Як інформує «Главком», ролик чоловік опублікував у TikTok на сторінці remont_consultatio.

На відео можна побачити по два шматочки сиру та ковбаси, хліб і порцію салату.

Їжа біженця у німецькому Гіссені
Їжа біженця у німецькому Гіссені
скріншот із відео

Автор зазначив, що комусь така порція може здатися малою. Водночас він наголосив, що це не ресторан, а в таборі перебуває багато людей, яких прийняла Німеччина.

«Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не готель, це не якийсь там ресторан. … Але я хочу сказати, що і так дуже багато тут, у цьому таборі, людей, яких Німеччина приймає. … Навіть такий підхід – це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть», – сказав чоловік.

Він зазначив, якщо буде недостатньо такої порції, він сам піде до магазину та купить додаткові продукти.

У коментарях думки користувачів розділилися. Частині людей вечеря здалася надто скромною, тоді як інші наголосили, що безкоштовне харчування в таборі – це вже суттєва допомога.

«Хай Бог милує, добре, що я не поїхав», – написав один із користувачів.

Інші коментатори зазначали, що в Німеччині нерідко вечеряють хлібом із маслом і варенням, а дехто визнав, що для дорослого чоловіка така порція може бути замалою.

«Якщо це безкоштовно, то це шикарно!», – написали в коментарях.

«Малувато, але можна вижити», – зазначив інший користувач.

«Ви праві. Головне, що є що перекусити», – додали в мережі.

Нагадаємо, з 1 липня, українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги для громадян Bürgergeld отримуватимуть так званий базовий дохід – Grundsicherung, а вимоги до працездатних, але тривалий час безробітних отримувачів стали суворішими.

Також співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має переглянути соціальні виплати українцям, а чоловіки призовного віку, за її словами, повинні повернутися в Україну. 

Читайте також:

Теги: Німеччина харчування біженці TikTok відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євростат оприлюднив дані про українців із дозволами на проживання в ЄС
Нові дані Євростату показали, як змінилася кількість українців у країнах ЄС
27 серпня, 11:04
Віталій Кличко показав фізичну форму, у якій перебуває у свій 55-річний ювілей
Кличко оприлюднив відео до свого 55-річчя, яке раніше приховував
25 серпня, 09:19
Двір довкола машини був всипаний уламками, деякі з них горіли
Вибухи в селі Мила під Києвом. Родина зняла свій порятунок на відео
29 серпня, 17:33
Українка розповіла, що знайти житло у Німеччині довго та складно
Емігрантка дала корисні поради для українців у Німеччині
4 вересня, 16:19
Ракета Anthem має бойове навантаження понад 200 кг
Американський стартап запустить виробництво крилатих ракет у Німеччині
10 вересня, 03:58
Дим над будинком після влучання дрона
Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві потрапив на відео
9 вересня, 10:57
Після російського удару по Дніпру спалахнула пожежа
Під ударом у Дніпрі опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації
10 вересня, 13:52
Організація заявила, що дозвіл було видано внаслідок процедурних помилок
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
11 вересня, 12:23
Обіди, які подавали учням львівської школи №32
«Що це на тарілці?» У львівській школі вибухнув скандал навколо безкоштовних обідів
14 вересня, 20:48

Життя

21-річний блогер розповів, як купив квартиру у Чернівцях за гроші з ТікТоку
21-річний блогер розповів, як купив квартиру у Чернівцях за гроші з ТікТоку
Українець показав вечерю для біженців у Німеччині і здивував мережу
Українець показав вечерю для біженців у Німеччині і здивував мережу
Володимир і Олена Зеленські замилували мережу обіймами на саміті в Буковелі (відео)
Володимир і Олена Зеленські замилували мережу обіймами на саміті в Буковелі (відео)
У Запоріжжі жінка виявила на своєму балконі 250 кажанів
У Запоріжжі жінка виявила на своєму балконі 250 кажанів
Подружжя довгожителів з Буковини отримало закордонні паспорти: куди планує полетіти
Подружжя довгожителів з Буковини отримало закордонні паспорти: куди планує полетіти
«Ми страшенно сумуватимемо». Барак Обама повідомив про смерть члена родини
«Ми страшенно сумуватимемо». Барак Обама повідомив про смерть члена родини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
171K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
124K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua