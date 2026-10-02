Канцлер Німеччини звинуватив Росію у підтримці партії АдН

Мерц також попередив, що Німеччина готується до нових, зокрема серйозних, гібридних атак Росії

Виступаючи 1 жовтня в Мюнстері на церемонії вручення Вестфальської премії миру НАТО, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німців не вдасться розділити ні гібридними атаками, ні ботами Москви в соцмережах, ні ультраправою «Альтернативою для Німеччини» (АдН) та її російськими покровителями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Що заявив Мерц

Заяву канцлер зробив 1 жовтня під час виступу в Мюнстері. У цей день Мерц відвідав німецько-нідерландський корпус разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. На офіційному сайті уряду Німеччини зазначається, що під час заходу канцлер говорив, зокрема, про загрозу з боку Росії та необхідність зміцнення європейської безпеки.

Мерц заявив, що Берлін не дозволить зовнішнім силам розколоти німецьке суспільство. Серед іншого канцлер згадав російські боти в соціальних мережах, а також прихильників АдН, яких пов'язав із Москвою.

«Ми не дозволимо себе розділити – ані гібридними атаками, ані ненавистю, яку розпалюють у соціальних мережах боти, керовані Москвою, ані гаслами партії АдН та їхніх російських прибічників», – заявив Мерц.

Канцлер також заявив, що російське керівництво прагне послабити Німеччину зсередини. За його словами, Москва зацікавлена у зменшенні німецької підтримки України та скороченні інвестицій у оборонні спроможності країни.

«Російський уряд хоче нас дестабілізувати. Він хоче, щоб ми послабили нашу підтримку України. Він хоче, щоб ми припинили інвестувати в наші засоби стримування. Він шукає будь-яку нагоду, щоб розколоти наше суспільство та послабити нашу країну», – сказав Мерц.

Що відомо про позицію АдН

Партія виступає за припинення військової та фінансової допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії й відновлення діалогу з Москвою. Один із її лідерів Тіно Хрупалла на початку вересня закликав зняти всі санкції проти Росії та припинити постачання зброї Україні.

У вересні АдН продемонструвала сильні результати на земельних виборах. 6 вересня в Саксонії-Ангальт вона отримала майже 44% голосів, а 20 вересня знову стала першою в Мекленбурзі-Передній Померанії. Про наслідки цих виборів для Мерца та України «Главком» писав окремо. Вибори до парламенту Берліна того ж дня виграла партія Die Linke.

Зростання впливу АдН уже торкнулося питання доступу її представників до секретної інформації. За даними The New York Times, уряд Німеччини планує обмежити цей доступ, зокрема до військового плану на випадок можливого вторгнення Росії, через побоювання витоку даних до Москви. У партії назвали такі наміри недемократичними й необґрунтованими.

Берлін звинувачує Росію у гібридних атаках

Мерц попередив, що Берлін готується до нових гібридних атак, зокрема серйозних. За його словами, Німеччина не хоче принижувати росіян чи дестабілізувати російську державу, але Росія має припинити війну й гібридні атаки на Європу. Москва відкидає звинувачення західних урядів і розвідок.

Німецький уряд 1 вересня офіційно поклав на Росію відповідальність за спробу атаки на аеропорт Лейпциг/Галле 4 серпня. У Берліні заявили, що до такого висновку привели поліційні розслідування, характерні для Росії способи дій та розвідувальні дані. Кримінальне розслідування триває.

Після цього Німеччина оголосила про низку заходів: закриття російського генерального консульства в Бонні, розірвання договору про роботу «Російського дому» в Берліні, посилення контролю за в'їздом громадян РФ та більший тиск на російський тіньовий флот.

Нагадаємо, раніше Мерц назвав «катастрофою» результат свого Християнсько-демократичного союзу на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. ХДС отримав 4,9% голосів і вперше з 1949 року не подолав п'ятивідсотковий бар'єр на земельних виборах.