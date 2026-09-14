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Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: «Європу чекають вирішальні тижні та місяці»
фото: Reuters

Фрідріх Мерц попередив про «вирішальні тижні та місяці» та пояснив, чому результат війни безпосередньо стосується всієї Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що можливий успіх Росії у війні проти України матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для європейських країн. Він закликав не послаблювати підтримку Києва та наголосив, що допомога Україні відповідає інтересам самої Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Zeit.

Відповідну заяву німецький канцлер зробив під час Європейського арктичного саміту в Рованіємі. Мерц зазначив, що доля Німеччини тісно пов'язана з долею всього континенту, а безпека Європи має залишатися одним із ключових питань політичного порядку денного.

За словами канцлера, на Європу чекають вирішальні тижні та місяці у питанні «захисту свободи та миру нашого континенту» від Росії.

«Я зроблю все можливе, щоб заручитися нашою підтримкою та переконати людей, що це (допомога Україін - ред.) в наших власних інтересах», – сказав Мерц.

Він додав, що Німеччина має залишатися непохитною, доки ця «жахлива війна не закінчиться». Мерц також застеріг від наслідків можливого успіху Москви у війні проти України. На його думку, такий розвиток подій матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх, зокрема й для Німеччини.

Нагадаємо, один із лідерів ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла виступив за повне скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. Його заяви пролунали на тлі значного зростання підтримки політичної сили на сході Німеччини.

Під час виступу у студії телеканалу ZDF Хрупалла заявив, що не бачить сенсу в санкційній політиці щодо Росії. На його думку, обмеження передусім негативно позначилися на самій Німеччині, а Берліну необхідно відновити діалог із Москвою.

Як приклад політик навів відносини Угорщини з Росією. Хрупалла позитивно оцінив політику Віктора Орбана, який зберіг енергетичні зв'язки з Москвою. Такий підхід представник АдН назвав проявом суверенітету.

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Теги: Німеччина росія війна Європейський Союз

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